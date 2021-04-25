Посла США вызвали в МИД Турции после заявления Байдена о геноциде армян

Министерство иностранных дел Турции вызвало посла США в Анкаре Дэвида Саттерфильда после признания президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи в начале прошлого века.

Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на заявление турецкого внешнеполитического ведомства.

В МИД Турции заявили Саттерфильду, что заявление США не имеет под собой правовой основы и что Анкара «считает его неприемлемым, полностью отвергает и решительно осуждает».

Заявление Байдена, которое стало первым такого рода в США за 40 лет, прозвучало накануне — в День памяти жертв геноцида армян. «Начиная с 24 апреля 1915 года, после ареста армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе османскими властями, 1,5 млн армян были депортированы и убиты. [...] Мы видим эту боль. Подтверждаем историю. Мы делаем это не для того, чтобы обвинить, а для того, чтобы то, что произошло, никогда не повторилось», — заявил Байден.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, реагируя на заявление Байдена, отметил, что его страна отрицает, что гибель армян в 1915 году является геноцидом. В турецком ведомстве заявили, что ни США, ни любая другая страна «не имеют права поучать Турцию по данному вопросу».

«Призываем президента США исправить допущенную грубую ошибку, не идти на поводу у кругов, стремящихся использовать исторические утверждения для углубления вражды, и вместо этого поддержать практические шаги по обеспечению мира в регионе», — отметили в МИД, цитирует Anadolu.