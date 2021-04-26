Турция обещает ответить на заявление Байдена о геноциде армян: будет реакция различных форм и степеней

Турция считает заявление президента США Джо Байдена о признании геноцида армян в Османской империи «просто возмутительным» и пригрозила ответить на него в ближайшее время.

Об этом заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калин, передает Reuters.

«В ближайшие дни и месяцы будет реакция различных форм, видов и степеней», — подчеркнул Калин, не уточнив, какие именно шаги рассматривают.

Он лишь отметил, что власть будет отвечать на это «очень неудачное и несправедливое заявление».

По словам Калина, после того как другие турецкие чиновники сразу осудили заявление Байдена, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган планирует рассмотреть этот вопрос 26 апреля после заседания правительства. Парламент тоже готовится сделать заявление на этой неделе.

Заявление Байдена, которое стало первым такого рода в США за 40 лет, прозвучало 24 апреля — в День памяти жертв геноцида армян. «Начиная с 24 апреля 1915 года, после ареста армянской интеллигенции и лидеров общин в Константинополе османскими властями, 1,5 млн армян были депортированы и убиты», — подчеркнул американский лидер.

Турция отрицает, что гибель армян в 1915 году является геноцидом. После заявления Байдена в турецкое Министерство иностранных дел вызвали посла США в Анкаре.