«Через її недружні дії». У Росії пояснили, чому знову нарощують війська біля кордонів України 

Росія знову зміцнює сухопутний кордон з Україною у відповідь на «недружні дії з її боку».

Про це заявив в інтервʼю РИА Новости перший заступник директора ФСБ Росії — керівник Прикордонної служби Володимир Кулішов.

«З огляду на динаміку розвитку обстановки на даному напрямку, а також недружні дії української сторони щодо Росії, нами вживаються адекватні заходи по зміцненню і збільшенню щільності охорони державного кордону, а також планового нарощування її технічного оснащення», — сказав Кулішов.