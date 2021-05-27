«Из-за ее недружественных действий». В России объяснили, почему снова наращивают войска у границ Украины

Россия снова укрепляет сухопутную границу с Украиной в ответ на «недружественные действия с ее стороны».

Об этом заявил в интервью РИА Новости первый заместитель директора ФСБ России — руководитель Пограничной службы Владимир Кулешов.

«Учитывая динамику развития обстановки на данном направлении, а также недружественные действия украинской стороны в отношении Российской Федерации, нами принимаются адекватные меры по укреплению и увеличению плотности охраны государственной границы, а также плановому наращиванию ее технического оснащения», — сказал Кулешов.