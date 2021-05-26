Кабмін вирішив значно послабити карантинні правила для закладів культури та туризму. Що зміниться?

Кабінет міністрів планує значно послабити карантинні правила для закладів культури та туризму, а також для проведення масових заходів.

Про це у своєму Telegram написав міністр культури Олександр Ткаченко.

За його словами, залежно від епідемічної ситуації планують розширити можливості проведення масових заходів, дозволити працювати різним типам розміщення, а також скасувати часові обмеження на роботу кафе і ресторанів.

«Наразі вже сформовані детальні пропозиції предметних змін до постанови. Ми у процесі їх погодження та в діалозі з Міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком. Найближчим часом розраховуємо на їхній розгляд. Про що додатково інформуватимемо», — пояснив він.

Трохи детальніше про заплановані зміни у своєму Facebook написав очільник Спілки концертної індустрії України Максим Шульженко. Він зазначив, що заходи в закладах культури і кінотеатрах, а також інші масові заходи зможуть проводитися без дотримання норм соціальної дистанції та без масок, якщо всі учасники та співробітники матимуть негативний результат ПЛР-тесту або тесту на антиген або підтверджений сертифікат про повну вакцинацію від коронавірусу. Також їм дозволять підвищити кількість заповнених місць з 50% до двох третин.

Те саме стосуватиметься роботи розважальних закладів і нічних клубів — вони зможуть відкритися, якщо всі співробітники й учасники матимуть негативні тести чи довідки про вакцинацію.

Закладам громадського харчування скасують часові обмеження. Вони зможуть працювати навіть цілодобово. Також знизять необхідну відстань між столиками — з 2 метрів до 1,5 метра.

Що стосується туризму, то уряд хоче зняти обмеження з будь-яких закладів розміщення туристів. Відповідно, зможуть запрацювати хостели та кемпінги.