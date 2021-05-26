Кабмин решил значительно ослабить карантинные правила для заведений культуры и туризма. Что изменится?

Кабинет министров планирует значительно ослабить карантинные правила для заведений культуры и туризма, а также для проведения массовых мероприятий.

Об этом в своем Telegram написал министр культуры Александр Ткаченко.

По его словам, в зависимости от эпидемической ситуации планируют расширить возможности проведения массовых мероприятий, разрешить различные типы размещения, а также отменить временные ограничения на работу кафе и ресторанов.

«Сейчас уже сформированы детальные предложения предметных изменений в постановление. Мы в процессе их согласования и в диалоге с министром здравоохранения Виктором Ляшко. В ближайшее время рассчитываем на их рассмотрение. О чем будем дополнительно информировать», — пояснил он.

Немного подробнее о планируемых изменениях в своем Facebook написал глава Союза концертной индустрии Украины Максим Шульженко. Он отметил, что мероприятия в учреждениях культуры, кинотеатрах, а также другие массовые мероприятия смогут проводиться без соблюдения норм социальной дистанции и без масок, если все участники и сотрудники будут иметь отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген, или подтвержденный сертификат о полной вакцинации от коронавируса. Также им разрешат повысить количество заполненных мест с 50% до двух третей.

То же будет касаться и развлекательных заведений и ночных клубов — они смогут открыться, если все сотрудники и участники будут иметь негативные тесты или справки о вакцинации.

Заведениям общественного питания отменят временные ограничения. Они смогут работать даже круглосуточно. Также снизят необходимое расстояние между столиками — с 2 метров до 1,5 метра.

Что касается туризма, то правительство хочет снять ограничения по любым местам размещения туристов. Соответственно, смогут заработать хостелы и кемпинги.