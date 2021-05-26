На Донбасі бойовики з початку доби п’ять разів порушили «тишу». Український військовий отримав поранення

На Донбасі з початку доби російсько-окупаційні війська п’ять разів порушили режим припинення вогню. Поблизу Авдіївки внаслідок обстрілів зі снайперської зброї український військовий отримав поранення.

Про це повідомили у пресслужбі штабу Операції об’єднаних сил.

У штабі повідомили, що воїну оперативно надали першу медичну допомогу та доправили до медзакладу. Стан здоров’я пораненого оцінюють як задовільний.

Бойовики з початку доби також відкривали вогонь із мінометів 120-го калібру та з озброєння бойової машини піхоти поблизу населеного пункту Кримське.

Неподалік Причепилівки російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій українських захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі населених пунктів Красногорівка та Павлопіль противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Про всі факти порушень українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.