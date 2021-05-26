Аеропорт «Київ» і «Украерорух» спростовують слова Лукашенка про відмову прийняти «замінований» літак Ryanair

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час виступу в парламенті заявив, що літак Ryanair після повідомлення про «замінування» відмовилися приймати Вільнюс, Варшава, Львів і Київ, тому лайнер посадили в Мінську.

«Чому ніхто не захотів прийняти літак, коли ми повідомили про закладену вибухівку: ні Вільнюс, куди він летів, ні Варшава, ні Львів або Київ? Чому зараз стражденні і ридаючі не прийняли цей літак? Злякалися відповідальності? Або комусь все-таки дуже треба було, щоб він приземлився саме в Мінську?» — сказав Лукашенко.

Як передає ТСН, у міжнародному аеропорту «Київ» ім. Сікорського («Жуляни») заявили, що запиту прийняти літак в аеропорт не надходило.

ДП «Украерорух» також спростовує слова Лукашенка. «Повідомлень про нестандартну ситуацію на борту літака і запитів на зміну плану польоту в органи обслуговування повітряного руху ні з яких джерел не надходило», — сказав Інтерфакс-Україна голова ДП Андрій Ярмак.