Аэропорт «Киев» и «Украерорух» опровергают слова Лукашенко об отказе принять «заминированный» самолет Ryanair

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время выступления в парламенте заявил, что самолет Ryanair после сообщения о «минировании» отказались принимать Вильнюс, Варшава, Львов и Киев, поэтому лайнер посадили в Минске.

«Почему никто не захотел принять самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке: ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев. Почему сейчас страждущие и рыдающие не приняли этот самолет? Испугались ответственности? Или кому-то все-таки очень надо было, чтобы он приземлился именно в Минске?» — сказал Лукашенко.

Как передает ТСН, в международном аэропорту «Киев» им. Сикорского («Жуляны») заявили, что запроса принять самолет в аэропорт не поступало.

ГП «Украерорух» также опровергает слова Лукашенко. «Сообщений о нестандартной ситуации на борту самолета и запросов на изменение плана полета в органы обслуживания воздушного движения ни из каких источников не поступало», — сказал Интерфакс-Украина глава ГП Андрей Ярмак.