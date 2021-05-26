Білорусь вирішила закрити посольство в Канаді після реакції Трюдо на затримання ексголовреда NEXTA

Влада Білорусі оголосила про закриття свого посольства в Канаді після того, як прем’єр-міністр Джастін Трюдо засудив примусову посадку літака Ryanair і арешт журналіста Романа Протасевича та заявив про можливі санкції.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Посольство в Оттаві повідомило, що закриється 1 вересня і припинить роботу консульських служб з 10 липня після понад 24-річного «взаємовигідного співробітництва». Тимчасовий повірений у справах Євген Русак заявив, що це рішення «не спонтанне», а ухвалене на основі аналізу «практичного впливу поточних двосторонніх контактів».

Видання зазначає, що напередодні на пресконференції Джастін Трюдо назвав ситуацію з літаком і білоруським журналістом «обурливою, незаконною і абсолютно неприйнятною». Він також сказав, що Канада розгляне питання про розширення чинних санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. Влада Канади також порадила канадським авіакомпаніям і літакам уникати повітряного простору Білорусі з міркувань безпеки.