Зустріч радників лідерів «нормандської четвірки» відбудеться 26 травня. Її проведуть по відеозв’язку

Наступну зустріч радників лідерів «нормандської» четвірки — України, Росії, Німеччини та Франції — проведуть 26 травня.
Про це у коментарі Інтерфаксу розповів речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.
«Зустріч політичних радників «нормандської» четвірки запланована на завтра [26 травня]. Тематика все та ж: припинення вогню, обмін полоненими, кластери», — пояснив він.
За словами Арестовича, зустріч відбудеться по відеозв’язку. Українську сторону представлятиме очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
- Президент Володимир Зеленський 20 квітня у відеозверненні запропонував Путіну провести зустріч на Донбасі, де триває війна. За його словами, на зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» пролунала пропозиція провести зустріч на лінії розмежування на Донбасі, щоб на власні очі побачити війну.
- 22 квітня Путін заявив, що якщо Зеленський хоче обговорювати з ним питання Донбасу, то йому потрібно напряму спілкуватися з ватажками бойовиків «ЛДНР». Але «якщо йдеться про розвиток двосторонніх відносин», то запропонував зустрітися в Москві «в будь-який зручний час».