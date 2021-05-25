Встреча советников лидеров «нормандской четверки» состоится 26 мая. Ее проведут по видеосвязи

Следующую встречу советников лидеров «нормандской» четверки — Украины, России, Германии и Франции — проведут 26 мая.
Об этом в комментарии Интерфаксу рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
«Встреча политических советников «нормандской» четверки запланирована на завтра [26 мая]. Тематика все та же: прекращение огня, обмен пленными, кластеры», — пояснил он.
По словам Арестовича, встреча состоится по видеосвязи. Украинскую сторону будет представлять глава Офиса президента Андрей Ермак.
- Президент Владимир Зеленский 20 апреля в видеообращении предложил Путину провести встречу на Донбассе, где идет война. По его словам, на встрече советников лидеров «нормандской четверки» прозвучало предложение провести встречу на линии разграничения на Донбассе, чтобы воочию увидеть войну.
- 22 апреля Путин заявил, что если Зеленский хочет обсуждать с ним вопросы Донбасса, то ему нужно напрямую общаться с главарями боевиков «ЛДНР». Но «если речь идет о развитии двусторонних отношений», то предложил встретиться в Москве «в любое удобное время».