Глава МОЗ Ляшко розповів, що не вважає себе послідовником реформи Супрун, і заявив про плани розробити стратегію до 2030 року

Новопризначений міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко анонсував звернення до уряду щодо призначення конкурсу на голову Національної служби здоровʼя України. Попередній конкурс на очільника НСЗУ провели у квітні, але нікого не призначили.

Про це він розповів в інтервʼю «Лівому берегу».

Крім того, міністр зазначив, що у його планах розробити Стратегію розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року.

«Після революції була написана стратегія […] до 2020 року. Після цього ми живемо без стратегії. Зрозуміло, що ми реалізуємо Програму медичних гарантій у тому чи іншому вигляді, але треба також розуміти, як ми рухаємося вперед. Тому моє завдання — розробити стратегію до 2030 року», — зазначив Ляшко.