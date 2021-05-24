Глава Минздрава Ляшко рассказал, что не считает себя последователем реформы Супрун, и заявил о планах разработать стратегию до 2030 года

Новоназначенный министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал обращение к правительству относительно назначения конкурса на голову Национальной службы здоровья Украины. Предыдущий конкурс на руководителя НСЗУ провели в апреле, но никого не назначили.

Об этом он рассказал в интервью «Левому берегу».

Кроме того, министр отметил, что в его планах разработать Стратегию развития системы здравоохранения до 2030 года.

«После революции была написана стратегия [...] до 2020 года. После этого мы живем без стратегии. Понятно, что мы реализуем Программу медицинских гарантий в том или ином виде, но надо также понимать, как мы движемся вперед. Поэтому моя задача — разработать стратегию до 2030 года», — отметил Ляшко.