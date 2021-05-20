В «Слуге народа» назвали испытательный срок для Ляшко на посту главы Минздрава и требуют от него «результата» по вакцинации

Во фракции «Слуга народа» предупредили, что могут поднять вопрос об отставке Виктора Ляшко с должности министра здравоохранения — если в течение первых ста дней работы не будет результатов, в том числе по вакцинации против коронавируса.

Об этом заявил нардеп фракции Александр Качура, цитирует Интерфакс-Украина.

По его словам, к такому соглашению пришли на заседании фракции. Там же депутаты перед голосованием провели встречу с Ляшко.

«Мы договорились [...], что у господина Ляшко есть период, когда он должен показать результат, — это сто дней. Если через сто дней не будет результата по вакцинации, никаких решительных действий в этом направлении, то нам необходимо будет рассматривать однозначно вопрос об отставке», — заявил Качура.

Ранее Ляшко обещал, что в случае назначения на пост главы Минздрава за лето полностью вакцинирует 5 млн украинцев.