У «Слузі народу» назвали випробувальний термін для Ляшка на посту глави МОЗ і вимагають від нього «результату» з вакцинації

У фракції «Слуга народу» попередили, що можуть підняти питання про відставку Віктора Ляшка з посади міністра охорони здоровʼя — якщо протягом перших ста днів роботи не буде результатів, зокрема, з вакцинації проти коронавірусу.

Про це заявив нардеп фракції Олександр Качура, цитує Інтерфакс-Україна.

За його словами, до такої згоди дійшли депутати на засіданні фракції. На ній, зазначимо, депутати перед голосуванням провели зустріч з Ляшком.

«Ми домовилися […], що у пана Ляшка є період, коли він повинен показати результат, — це сто днів. Якщо через сто днів не буде результату по вакцинації, ніяких рішучих дій в цьому напрямку, то нам необхідно буде розглядати, однозначно, питання про відставку», — наголосив Качура.

Водночас, депутат не уточнив, про який саме «результат» йдеться.

Зазначимо, Ляшко раніше обіцяв, у разі призначення на пост глави МОЗ, за літо повністю вакцинувати 5 мільйонів українців.