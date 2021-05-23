Білоруський опозиціонер Латушко заявив, що влада погрожувала збити літак Ryanair, якщо він не виконає екстрену посадку в Мінську

Член президіуму Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко заявив, що за їхніми даними, білоруська сторона через диспетчерів аеропорту «Мінськ-2» погрожувала збити пасажирський літак Ryanair, якщо він не виконає екстрену посадку в Мінську.
Про це Латушко сказав у відео, оприлюдненому в Telegram-каналі.
Латушко стверджує, що саме тому в повітря підняли військовий МіГ-29 з ракетами класу «повітря-повітря».
«За повідомленнями Народного антикризового управління, винищувач-перехоплювач ПСС Білорусі подав маневром умовний сигнал пілотам Ryanair «іди за мною». Капітан цивільного повітряного судна зобовʼязаний був підкоритися. Капітан міг не підкоритися команді диспетчера, але при загрозі з боку військового літака — зобовʼязаний», — сказав Латушко.
Він заявив, що це «ще раз підтверджує, що цей інцидент є актом державного тероризму, потребує негайної реакції європейської влади і всієї світової спільноти».
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак компанії Ryanair, на якому він летів з Афін у Вільнюс, екстрено посадили у Мінську через інформацію про мінування, яка у підсумку не підтвердилася. Літак був уже недалеко від Вільнюсу, але повернувся на вимушену посадку в Мінську.
- Команду посадити літак дав особисто самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Для супроводу літака було піднято винищувач МіГ-29 з ракетами класу «повітря-повітря», призначеними для ураження літальних апаратів.
- Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська назвала затримання Протасевича «операцією спецслужб». Затримання також засудили глава Єврокомісії та низка європейських країн.
- Протасевич перед вильотом з Афін писав близьким, що його в аеропорту на контролі вистежує підозрілий чоловік, який намагався сфотографувати його документи.
- Нагадаємо, КДБ Білорусі в листопаді 2020 року внесло Протасевича та засновника NEXTA Степана Путила до «списку осіб, причетних до терористичної діяльності». Слідком Білорусі звинуватив їх в організації «масових заворушень, що відбувалися на території Мінська з 9 серпня і тривають дотепер», а згодом направив до Польщі документи на їхню екстрадицію. Відповідно до статей, за якими в Білорусі обвинувачують Протасевича, йому загрожує до 15 років тюрми.