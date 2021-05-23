Білоруський опозиціонер Латушко заявив, що влада погрожувала збити літак Ryanair, якщо він не виконає екстрену посадку в Мінську

Член президіуму Координаційної ради білоруської опозиції Павло Латушко заявив, що за їхніми даними, білоруська сторона через диспетчерів аеропорту «Мінськ-2» погрожувала збити пасажирський літак Ryanair, якщо він не виконає екстрену посадку в Мінську.

Про це Латушко сказав у відео, оприлюдненому в Telegram-каналі.

Латушко стверджує, що саме тому в повітря підняли військовий МіГ-29 з ракетами класу «повітря-повітря».

«За повідомленнями Народного антикризового управління, винищувач-перехоплювач ПСС Білорусі подав маневром умовний сигнал пілотам Ryanair «іди за мною». Капітан цивільного повітряного судна зобовʼязаний був підкоритися. Капітан міг не підкоритися команді диспетчера, але при загрозі з боку військового літака — зобовʼязаний», — сказав Латушко.

Він заявив, що це «ще раз підтверджує, що цей інцидент є актом державного тероризму, потребує негайної реакції європейської влади і всієї світової спільноти».