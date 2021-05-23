Беларусский оппозиционер Латушко заявил, что власти угрожали сбить самолет Ryanair, если он не совершит экстренную посадку в Минске

Член президиума Координационного совета беларусской оппозиции Павел Латушко заявил, что по их данным беларусская сторона через диспетчеров аэропорта «Минск-2» угрожала сбить пассажирский самолет Ryanair, если он не совершит экстренную посадку в Минске.

Об этом Латушко сказал в видео, опубликованном в Telegram-канале.

Латушко утверждает, что именно поэтому в воздух подняли военный МиГ-29 с ракетами класса «воздух-воздух».

«По сообщениям Народного антикризисного управления, истребитель-перехватчик ВВС Беларуси подал маневром пилотам Ryanair условный сигнал «следуй за мной». Капитан гражданского воздушного судна обязан был подчиниться. Капитан мог не подчиниться команде диспетчера, но при угрозе со стороны военного самолета — обязан», — сказал Латушко.

Он заявил, что это «еще раз подтверждает, что этот инцидент является актом государственного терроризма, требует немедленной реакции европейских властей и всего мирового сообщества».