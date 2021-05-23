Беларусский оппозиционер Латушко заявил, что власти угрожали сбить самолет Ryanair, если он не совершит экстренную посадку в Минске

Член президиума Координационного совета беларусской оппозиции Павел Латушко заявил, что по их данным беларусская сторона через диспетчеров аэропорта «Минск-2» угрожала сбить пассажирский самолет Ryanair, если он не совершит экстренную посадку в Минске.
Об этом Латушко сказал в видео, опубликованном в Telegram-канале.
Латушко утверждает, что именно поэтому в воздух подняли военный МиГ-29 с ракетами класса «воздух-воздух».
«По сообщениям Народного антикризисного управления, истребитель-перехватчик ВВС Беларуси подал маневром пилотам Ryanair условный сигнал «следуй за мной». Капитан гражданского воздушного судна обязан был подчиниться. Капитан мог не подчиниться команде диспетчера, но при угрозе со стороны военного самолета — обязан», — сказал Латушко.
Он заявил, что это «еще раз подтверждает, что этот инцидент является актом государственного терроризма, требует немедленной реакции европейских властей и всего мирового сообщества».
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет компании Ryanair, на котором он летел из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Самолет был уже недалеко от Вильнюса, но вернулся на вынужденную посадку в Минск.
- Команду посадить самолет дал лично самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 с ракетами класса «воздух-воздух», предназначенными для поражения летательных аппаратов.
- Беларусская оппозиционерка Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича «операцией спецслужб». Задержание также осудили глава Еврокомиссии и ряд европейских стран.
- Протасевич перед вылетом из Афин писал близким, что его в аэропорту на контроле выслеживает подозрительный человек, который пытался сфотографировать его документы.
- Напомним, КГБ Беларуси в ноябре 2020 года внес Протасевича и другого основателя NEXTA Степана Путило в «список лиц, причастных к террористической деятельности». Следком Беларуси обвинил их в организации «массовых беспорядков, которые происходили на территории Минска с 9 августа и продолжаются до сих пор», а затем направил в Польшу документы на их экстрадицию. В соответствии со статьями, по которым в Беларуси обвиняют Протасевича, ему грозит до 15 лет тюрьмы.