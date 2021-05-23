У Києві під МЗС активісти вимагають від української влади відреагувати на затримання у Мінську ексредактора NEXTA

Під будівлею Міністерства закордонних справ України в Києві зібралися кілька десятків людей — вони вимагають від української влади рішуче відреагувати на затримання в Мінську колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.
Про це повідомляє «Громадське».
Учасники акції називають затримання опозиціонера «безпрецедентним випадком міжнародного викрадення людини». На їхню думку, український уряд має застосувати «реальні заходи впливу, а не лише дипломатичні».
Зазначимо, Міністерство закордонних справ України засудило затримання Протасевича, назвавши його «черговою атакою на свободу слова». «Вчергове тривожні новини з Білорусі. […] Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади. Вимагаємо негайного звільнення. На час утримання під вартою права затриманого мають бути безумовно ґарантовані», — йдеться у повідомленні речника МЗС Олега Ніколенка.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак компанії Ryanair, на якому він летів з Афін у Вільнюс, екстрено посадили у Мінську через інформацію про мінування, яка у підсумку не підтвердилася. Літак був уже недалеко від Вільнюсу, але повернувся на вимушену посадку в Мінськ.
- Команду посадити літак дав особисто самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Для супроводу літака було піднято винищувач МіГ-29 з ракетами класу «повітря-повітря», призначеними для ураження літальних апаратів.
- Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська назвала затримання Протасевича «операцією спецслужб». Затримання також засудили глава Єврокомісії та низка європейських країн.
- Протасевич перед вильотом з Афін писав близьким, що його в аеропорту на контролі вистежує підозрілий чоловік, який намагався сфотографувати його документи.
- Нагадаємо, КДБ Білорусі в листопаді 2020 року внесло Протасевича та засновника NEXTA Степана Путила до «списку осіб, причетних до терористичної діяльності». Слідком Білорусі звинуватив їх в організації «масових заворушень, що відбувалися на території Мінська з 9 серпня і тривають дотепер», а згодом направив до Польщі документи на їхню екстрадицію. Відповідно до статей, за якими в Білорусі обвинувачують Протасевича, йому загрожує до 15 років тюрми.