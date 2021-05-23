У Києві під МЗС активісти вимагають від української влади відреагувати на затримання у Мінську ексредактора NEXTA

Під будівлею Міністерства закордонних справ України в Києві зібралися кілька десятків людей — вони вимагають від української влади рішуче відреагувати на затримання в Мінську колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Про це повідомляє «Громадське».

Учасники акції називають затримання опозиціонера «безпрецедентним випадком міжнародного викрадення людини». На їхню думку, український уряд має застосувати «реальні заходи впливу, а не лише дипломатичні».

Зазначимо, Міністерство закордонних справ України засудило затримання Протасевича, назвавши його «черговою атакою на свободу слова». «Вчергове тривожні новини з Білорусі. […] Чергова атака на свободу слова з боку білоруської влади. Вимагаємо негайного звільнення. На час утримання під вартою права затриманого мають бути безумовно ґарантовані», — йдеться у повідомленні речника МЗС Олега Ніколенка.