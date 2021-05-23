В Киеве под МИД активисты требуют от украинской власти отреагировать на задержание в Минске экс-редактора NEXTA

Под зданием Министерства иностранных дел Украины в Киеве собрались несколько десятков человек — они требуют от украинской власти решительно отреагировать на задержание в Минске бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
Об этом сообщает «Громадське».
Участники акции называют задержание оппозиционера «беспрецедентным случаем международного похищения человека». По их мнению, украинское правительство должно применить «реальные меры воздействия, а не только дипломатические».
Отметим, что Министерство иностранных дел Украины осудило задержание Протасевича, назвав его «очередной атакой на свободу слова». «В очередной раз тревожные новости из Беларуси. [...] Очередная атака на свободу слова со стороны беларусских властей. Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы», — говорится в сообщении пресс-секретаря МИД Олега Николенко.
- 23 мая в аэропорту «Минск» задержали бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Самолет компании Ryanair, на котором он летел из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске из-за информации о минировании, которая в итоге не подтвердилась. Самолет был уже недалеко от Вильнюса, но вернулся на вынужденную посадку в Минск.
- Команду посадить самолет дал лично самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 с ракетами класса «воздух-воздух», предназначенными для поражения летательных аппаратов.
- Беларусская оппозиционерка Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича «операцией спецслужб». Задержание также осудили глава Еврокомиссии и ряд европейских стран.
- Протасевич перед вылетом из Афин писал близким, что его в аэропорту на контроле выслеживает подозрительный человек, который пытался сфотографировать его документы.
- Напомним, КГБ Беларуси в ноябре 2020 года внес Протасевича и другого основателя NEXTA Степана Путило в «список лиц, причастных к террористической деятельности». Следком Беларуси обвинил их в организации «массовых беспорядков, которые происходили на территории Минска с 9 августа и продолжаются до сих пор», а затем направил в Польшу документы на их экстрадиции. Согласно статьям, по которым в Беларуси обвиняют Протасевича, ему грозит до 15 лет тюрьмы.