В Киеве под МИД активисты требуют от украинской власти отреагировать на задержание в Минске экс-редактора NEXTA

Под зданием Министерства иностранных дел Украины в Киеве собрались несколько десятков человек — они требуют от украинской власти решительно отреагировать на задержание в Минске бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Об этом сообщает «Громадське».

Участники акции называют задержание оппозиционера «беспрецедентным случаем международного похищения человека». По их мнению, украинское правительство должно применить «реальные меры воздействия, а не только дипломатические».

Отметим, что Министерство иностранных дел Украины осудило задержание Протасевича, назвав его «очередной атакой на свободу слова». «В очередной раз тревожные новости из Беларуси. [...] Очередная атака на свободу слова со стороны беларусских властей. Требуем немедленного освобождения. На время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы», — говорится в сообщении пресс-секретаря МИД Олега Николенко.