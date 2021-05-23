«Російські кораблі всюди пхають свого носа». Міністр оборони Британії назвав Росію «загрозою номер один»

«Російські підводні човни кружляють вздовж усього узбережжя Сполученого Королівства. Нас регулярно відвідують російські кораблі, що всюди пхають свого носа, нас регулярно відвідують кілька російських військових кораблів», — сказав міністр.

Росія є «противником, який становить загрозу номер один» для Великої Британії , що підтверджує активність російських військових кораблів поблизу морських кордонів країни.

За словами Воллеса, Британія намагалася різними методами здійснити деескалацію, але «поки Росія не змінить своє ставлення, досить важко зрозуміти, до чого ми дійдемо».

Також Воллес зазначив, що Росія нещодавно провела «низку операцій, навмисно спрямованих проти Великої Британії». Зокрема, він нагадав дев’ять російських кораблів, які виявили у водах біля Британії в кінці минулого року. Тоді підводний човен РФ засікли в Ірландському морі, чого не відбувалося «дуже давно».

Окрім цього, видання зауважує, що з 2013 року Велика Британія зафіксувала щонайменше 150 випадків появи поблизу її берегів сил російського Військово-морського флоту. Британський Королівський флот направляв свої кораблі для перехоплення або спостереження за переміщеннями росіян.