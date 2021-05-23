«Российские корабли всюду суют свой нос». Министр обороны Британии назвал Россию «угрозой номер один»

«Российские подводные лодки кружат вдоль всего побережья Соединенного Королевства. Нас регулярно посещают всюду сующие свой нос российские корабли, нас регулярно посещают несколько российских военных кораблей», — сказал министр.

По словам Уоллеса, Великобритания пыталась разными методами осуществить деэскалацию, но «пока Россия не изменит свое отношение, довольно сложно понять, к чему мы придем».

Также Уоллес отметил, что Россия недавно провела «ряд операций, намеренно направленных против Великобритании». В частности, он напомнил о девяти российских кораблях, обнаруженных в водах возле Британии в конце прошлого года. Тогда подводную лодку РФ засекли в Ирландском море, чего не случалось «очень давно».

Кроме этого, издание отмечает, что с 2013 года Великобритания зафиксировала не менее 150 случаев появления возле ее берегов сил российского Военно-морского флота. Британский Королевский флот направлял свои корабли для перехвата или наблюдения за перемещениями россиян.