Принц Гаррі дав нове інтервʼю Опрі Вінфрі. Розповів про зловживання алкоголем та психологічні проблеми

Принц Гаррі, який торік відмовився від королівського титулу, зізнався, що зловживав алкоголем, щоб полегшити біль через втрату своєї матері — принцеси Діани, яка загинула в автокатастрофі у 1997 році.

Про це він розповів американській телеведучій Опрі Вінфрі в серіалі для Apple TV під назвою «Я, якого ви не бачите», переказує BBC.

Принц розповів про небажання королівської родини говорити про смерть його мами і очікування, що він зможе справиться з психологічними проблемами.