Принц Гарри дал новое интервью Опре Уинфри. Рассказал о злоупотреблении алкоголем и психологических проблемах

Об этом он рассказал американской телеведущей Опре Уинфри в сериале для Apple TV под названием «Я, которого вы не видите», пересказывает BBC .

Принц Гарри, который в прошлом году отказался от королевского титула , признался, что злоупотреблял алкоголем, чтобы облегчить боль из-за потери своей матери — принцессы Дианы, которая погибла в автокатастрофе в 1997 году.

По словам Гарри, с 28 до 32 лет были «ужасным периодом его жизни», когда у него были панические атаки и постоянная тревога. Он рассказал, что был готов принимать наркотики, чтобы только прекратить испытывать боль.

Принц признался, что в пятницу или субботу вечером выпивал столько, сколько люди пьют за неделю. «Не потому, что мне это нравилось, а потому, что я пытался замаскировать боль [...] Я был просто не в себе. Каждый раз, когда я надевал костюм и завязывал галстук, мне приходилось играть роль [...] Еще до выхода из дома я заливался потом. Я постоянно жил в режиме «бей или беги», — признался принц.

Он также рассказал о воспоминаниях со дня прощания с мамой. «Это было похоже на то, что я оставил свое тело и просто шел рядом, как призрак. Пожалуй, я демонстрировал десятую часть эмоций, в отличие от других: это была моя мама — вы с ней даже не виделись», — сказал Гарри.