У Росії та Німеччині привітали рішення США відмовитися від санкцій проти «Північного потоку — 2». Зеленський вважає це програшем Байдена

У Росії та Німеччині привітали рішення США відмовитися від подальших санкцій проти газопроводу «Північний потік — 2».
Про це заявили канцлер Німеччини Ангела Меркель і речник російського президента Дмитро Пєсков.
У Росії назвали рішення США «позитивним сигналом». Пєсков заявив, що всі учасники проєкту зацікавлені в якомога швидшій його реалізації.
«Незалежно від цього рішення робота велася, і ми не раз констатували намір завершити якомога швидше цей проєкт», — пояснив він.
Ангела Меркель зазначила, що таким чином президент США Джо Байден зробив крок назустріч своєму союзнику.
«Президент Байден, зрозуміло, трохи до нас наблизився щодо конфлікту навколо «Північного потоку — 2», на який у нас різні погляди», — сказала вона.
Водночас в Україні таким рішенням відкрито незадоволені. Президент Володимир Зеленський вважає це програшем Байдена у протидії Росії.
«Великий ризик, що [росіяни] можуть натиснути на Сполучені Штати чи у них будуть якісь домовленості… Я вважаю, що це буде програш США. Я вважаю, що це буде програш особисто президента Байдена. Я говорю відверто, чому це буде серйозна геополітична перемога Російської Федерації та новий перерозподіл сил і впливу», — пояснив він.
У Верховній Раді готуються розробити проєкт постанови про звернення до Конгресу США з проханням запровадити санкції проти газопроводу. Відповідне доручення профільному комітету дав голова парламенту Дмитро Разумков.
- Російський морський трубопровід «Північний потік — 2» готовий майже на 95%. Подальшому будівництву трубопроводу заважають санкції США. Якщо трубопровід добудують, Росія зможе постачати свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи. Через це Україна втратить доходи від транзиту газу — кілька мільярдів доларів на рік.
- У Держдепі США в лютому заявили, що через загрозу санкцій понад 15 компаній уже вийшли з проєкту. 25 лютого проєкт залишила французька AXA — одна з найбільших страхових компаній у світі.
- У травні стало відомо, що Адміністрація президента США Джо Байдена не вводитиме санкції проти компанії Nord Stream 2 AG та її директора Маттіаса Варнінга. Причиною такого кроку називають небажання США псувати відносини з Німеччиною.