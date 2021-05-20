В России и Германии приветствовали решение США отказаться от санкций против «Северного потока — 2». Зеленский считает это проигрышем Байдена

В России и Германии поприветствовали решение США отказаться от дальнейших санкций против газопровода «Северный поток — 2».
Об этом заявили канцлер Германии Ангела Меркель и представитель российского президента Дмитрий Песков.
В России назвали решение США «позитивным сигналом». Песков заявил, что все участники проекта заинтересованы в скорейшей его реализации.
«Независимо от этого решения работа велась, и мы не раз констатировали намерение завершить этот проект как можно скорее», — пояснил он.
Ангела Меркель отметила, что таким образом президент США Джо Байден сделал шаг навстречу своему союзнику.
«Президент Байден, разумеется, немного к нам приблизился по конфликту вокруг «Северного потока — 2», на который у нас разные взгляды», — сказала она.
В то же время в Украине таким решением откровенно недовольны. Президент Владимир Зеленский считает это проигрышем Байдена в противодействии России.
«Велик риск, что [россияне] могут надавить на Соединенные Штаты или у них будут какие-то договоренности... Я считаю, что это будет проигрыш США. Я считаю, что это будет проигрыш лично президента Байдена. Я говорю откровенно, почему это будет серьезная геополитическая победа Российской Федерации и новое перераспределение сил и влияния», — пояснил он.
В Верховной Раде готовятся разработать проект постановления об обращении к Конгрессу США с просьбой ввести санкции против газопровода. Соответствующее поручение профильному комитету дал председатель парламента Дмитрий Разумков.
- Российский морской трубопровод «Северный поток — 2» готов почти на 95%. Дальнейшему строительству трубопровода мешают санкции США. Если трубопровод достроят, Россия сможет поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина потеряет доходы от транзита газа — несколько миллиардов долларов в год.
- В Госдепе США в феврале заявили, что из-за угрозы санкций более 15 компаний уже вышли из проекта. 25 февраля проект оставила французская AXA — одна из крупнейших страховых компаний в мире.
- В мае стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена не будет вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG и ее директора Маттиаса Варнинга. Причиной такого шага называют нежелание США портить отношения с Германией.