Госдеп США определил участников строительства «Северного потока — 2», которые попадут под санкции

Госдепартамент США сообщил о передаче Конгрессу доклада об участниках строительства российского газопровода «Северный поток — 2», против которых будут введены американские санкции.

Об этом говорится в официальном заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Доклад разработан в соответствии с Законом о защите энергетической безопасности Европы (PEESA). В нем указаны четыре судна, пять компаний и одно физическое лицо, включая компанию Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига. Но в отношении Nord Stream 2 AG и Варнига введены исключения, мотивированные «интересами национальной безопасности». Они под санкции не попадут.

Санкции США будут введены против трех компаний, четырех судов и девяти дополнительных судов Морской спасательной службы России.

Блинкен подчеркнул, что США будут продолжать противодействовать завершению российского проекта, который «ослабляет европейскую энергетическую безопасность, а также безопасность Украины и стран восточного фланга НАТО и Евросоюза».

При этом в Конгрессе решение администрации Джо Байдена отказаться от санкций против Nord Stream 2 AG критиковали.