Зеленський виступає за залучення США до перемовин щодо Донбасу. Паралельно хоче вести прямі переговори з Росією

«Чому не зупиняємо «нормандський формат»? Тому що іншого майданчику поки що немає. Я справді виступаю за паралельну розмову з президентом РФ. Я вважаю, що ми це зробили вчасно — це зупинило деякі речі», — пояснив Зеленський.

Про це він заявив на пресконференції 20 травня.

Президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує чинні формати перемовин щодо Донбасу , але виступає за залучення до них США.

Він підкреслив, що кількість військових Росії на кордонах України зменшується, але дуже повільно. За словами Зеленського, в анексованому Криму перебувають 35 тисяч російських військових, на окупованому Донбасі — 35 тисяч бойовиків, включно із 3 тисячами росіян, а вздовж кордонів — від 47 до 80 тисяч.

«Я вважаю, що, окрім «нормандського формату», буде пряма розмова з президентом Росії. Окрім прямої розмови, я бачу ще формат залучення США в цю дискусію. У якому форматі — поки що не готовий про це говорити», — зазначив він.

Зеленський повідомив, що в України немає іншого шансу, і припиняти війну потрібно зараз, коли президентом Росії є Володимир Путін.