Зеленський виступає за залучення США до перемовин щодо Донбасу. Паралельно хоче вести прямі переговори з Росією

Президент Володимир Зеленський заявив, що підтримує чинні формати перемовин щодо Донбасу, але виступає за залучення до них США.
Про це він заявив на пресконференції 20 травня.
«Чому не зупиняємо «нормандський формат»? Тому що іншого майданчику поки що немає. Я справді виступаю за паралельну розмову з президентом РФ. Я вважаю, що ми це зробили вчасно — це зупинило деякі речі», — пояснив Зеленський.
Він підкреслив, що кількість військових Росії на кордонах України зменшується, але дуже повільно. За словами Зеленського, в анексованому Криму перебувають 35 тисяч російських військових, на окупованому Донбасі — 35 тисяч бойовиків, включно із 3 тисячами росіян, а вздовж кордонів — від 47 до 80 тисяч.
«Я вважаю, що, окрім «нормандського формату», буде пряма розмова з президентом Росії. Окрім прямої розмови, я бачу ще формат залучення США в цю дискусію. У якому форматі — поки що не готовий про це говорити», — зазначив він.
Зеленський повідомив, що в України немає іншого шансу, і припиняти війну потрібно зараз, коли президентом Росії є Володимир Путін.
- Зеленський 20 квітня у відеозверненні запропонував Путіну провести зустріч на Донбасі, де триває війна. За його словами, на зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» пролунала пропозиція провести зустріч на лінії розмежування на Донбасі, щоб на власні очі побачити війну.
- 22 квітня Путін заявив, що якщо Зеленський хоче обговорювати з ним питання Донбасу, то йому потрібно напряму спілкуватися з ватажками бойовиків «ЛДНР». Але «якщо йдеться про розвиток двосторонніх відносин», то запропонував зустрітися в Москві «в будь-який зручний час».
- Невдовзі після цього Зеленський наголосив, що зустріч із Путіним обов’язково відбудеться. Але український лідер пропонує провести її у Ватикані. За його словами, Ватикан — «ідеальне місце для діалогу про мир».