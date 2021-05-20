Зеленский выступает за привлечение США к переговорам по Донбассу. Параллельно хочет вести прямые переговоры с Россией

«Почему не останавливаем «нормандский формат»? Потому что другой площадки пока нет. Я действительно выступаю за параллельный разговор с президентом РФ. Я считаю, что мы это сделали вовремя и это остановило некоторые вещи», — пояснил Зеленский.

Об этом он заявил на пресс-конференции 20 мая.

Президент Владимир Зеленский заявил, что поддерживает действующие форматы переговоров по Донбассу , но выступает за привлечение к ним США.

Он подчеркнул, что количество военных России на границах Украины уменьшается, но очень медленно. По словам Зеленского, в аннексированном Крыму находятся 35 тысяч российских военных, на оккупированном Донбассе — еще 35 тысяч боевиков, включая 3 тысячи россиян, а вдоль границ находятся от 47 до 80 тысяч.

«Я считаю, что кроме «нормандского формата» будет прямой разговор с президентом России. Кроме прямого разговора я вижу еще формат привлечения США в эту дискуссию. В каком формате — пока не готов об этом говорить», — отметил он.

Зеленский заявил, что у Украины нет другого шанса, и прекращать войну нужно сейчас, когда президентом России является Владимир Путин.