Рада призначила Любченка міністром економіки

Верховна Рада 20 травня призначила Олексія Любченка першим віцепремʼєр-міністром — міністром економіки України.
За відповідне рішення проголосували 293 нардепи.
Любченко вже склав присягу члена Кабінету міністрів.
Раніше Любченко очолював Державну податкову службу. У 2009—2011 роках обіймав посаду заступника голови Державної податкової адміністрації. До цього, у 1999—2003 роках, працював першим заступником голови податкової адміністрації в Кіровоградській області, а з 2003 до 2005 року очолював податкову адміністрацію Черкаської області. Після цього він став заступником голови Кіровоградської ОДА. У 2015 році Любченко претендував на посаду голови Державної фіскальної служби України. Уперше Любченка призначили керівником податкової 29 квітня 2020 року.
- Комітет ВР з питань економічної політики напередодні рекомендував парламенту призначити Любченка на цю посаду.
- 14 травня міністри інфраструктури Владислав Криклій та економіки Ігор Петрашко написали заяви про звільнення за власним бажанням.
- 18 травня Рада звільнила Петрашка з посади міністра економіки. В Офісі президента розповіли, що у міністерства Петрашка відчувався дефіцит ініціатив, особливо в питаннях захисту промисловості та підприємців під час пандемії.