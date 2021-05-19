Комітет ВР рекомендував призначити головного податківця Любченка міністром економіки

Комітет Верховної Ради з питань економічної політики рекомендував парламенту призначити на посаду першого віцепремʼєра — міністра економіки голову Державної податкової служби Олексія Любченка.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Комітет із питань економічної політики рекомендував призначити Олексія Любченка першим віцепремʼєром — міністром економіки. Повністю підтримую рішення комітету», — написав він.

Також Гетманцев висловив переконання, що в залі не буде проблем із призначенням, і запевнив, що засідання Ради почнеться з розгляду кадрових питань.