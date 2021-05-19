Комитет ВР рекомендовал назначить главного налоговика Любченко министром экономики

Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики рекомендовал парламенту назначить на должность первого вице-премьера — министра экономики главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале нардеп, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
«Комитет по вопросам экономической политики рекомендовал назначить Алексея Любченко первым вице-премьером — министром экономики. Полностью поддерживаю решение комитета», — написал он.
Также Гетманцев убежден, что в зале не будет проблем с назначением, и заверил, что заседание Рады начнется с рассмотрения кадровых вопросов.
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