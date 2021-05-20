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ЗМІ: Президент Чехії 10 днів ігнорував звіт спецслужб про причетність Росії до вибухів на складах

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:
ЗМІ: Президент Чехії 10 днів ігнорував звіт спецслужб про причетність Росії до вибухів на складах

Президент Чехії Мілош Земан 10 днів не ознайомлювався зі звітом спецслужб про причетність ГРУ Росії до вибухів на складах у Врбетіце.

Про це пише видання Denik N з посиланням на власні джерела.

Сам Земан вперше прокоментував цю ситуацію під час телезвернення 26 квітня. Тоді ж він заявив, що ознайомився зі звітом 17 квітня, за день до того, як прем’єр-міністр Андрей Бабіш та віцепрем’єр Ян Гамачек оголосили про висилку російських дипломатів.

Але, як стало відомо ЗМІ, до Адміністрації президента звіт надійшов ще 7 квітня. Десять днів він лежав без уваги Земана. Джерела зазначають, що, скоріше за все, президенту навіть не повідомили про нього, і він не знав про існування звіту.