Держсек США Блінкен та очільник МЗС Росії Лавров провели першу зустріч — саміт Путіна та Байдена може відбутися найближчим часом

Державний секретар США Тоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в Ісландії провели першу зустріч. Вони говорили про Україну та російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це пише пресслужба Держдепу.

«Держсекретар Блінкен висловив нашу глибоку стурбованість з приводу поточного розгортання російських військ в Україні та біля неї, дій РФ проти «Голосу Америки», Радіо Вільна Європа/ Радіо Свобода, а також здоровʼя Олексія Навального та репресій проти опозиційних організацій», — йдеться в повідомленні.

Також сторони обговорили питання доставки гуманітарних вантажів для населення Сирії. Блінкен підкреслив, що США прагнуть до більш стабільних і передбачуваних відносин із Росією.

Згодом Блінкен зазначив, що зустріч президентів Росії та США може відбутися у найближчі тижні.

«Перед нашими країнами стільки викликів, особливо якщо говорити про пандемію коронавірусу і відновлення економік таким способом, щоб це відповідало інтересам наших народів, я вважаю, що стан конфлікту не відповідає нічиїм інтересам», — заявив держсекретар США.