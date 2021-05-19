Комітет Ради підтримав ліквідацію Окружного адмінсуду Києва

Комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав законопроєкти про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. Про це фундація DeJure повідомила у Facebook.

Ідеться про законопроєкти № 5369 та № 5370. Вони передбачають, що ОАСК ліквідують, його судді припинять здійснювати правосуддя, а натомість утворять Київський міський окружний адмінсуд. Йому перейде розгляд справ, підсудних ОАСК зараз.

DeJure повідомляє, що проти цих законопроєктів виступили представники партії «Батьківщина», «Голос» та «Опозиційна платформа — За життя». Підтримала тільки «Слуга народу».