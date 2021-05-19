Комитет Рады поддержал ликвидацию Окружного админсуда Киева

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал законопроекты о ликвидации Окружного админсуда Киева. Об этом организация DeJure сообщила в Facebook.
Речь идет о законопроектах № 5369 и № 5370. Они предполагают, что ОАСК ликвидируют, судьи перестанут осуществлять правосудие, а взамен создадут Киевский городской окружной админсуд. К нему перейдет рассмотрение дел, подсудных ОАСК сейчас.
DeJure сообщает, что против этих законопроектов выступили представители партии «Батьківщина», «Голос» и «Оппозиционная платформа — За жизнь». Поддержала только «Слуга народа».
- 3 апреля президент Владимир Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева. Зеленский отметил, что ОАСК так и не смог вернуть доверие к себе, а само предложение назвал сигналом любому суду, который «предал уважение к закону». Вместо ОАСК президент предлагает создать Киевский городской окружной админсуд.
- Павел Вовк считает, что Зеленский «поддался на манипуляции отдельных активистов и по совместительству агентов иностранного влияния».
- Послы стран G7 поддержали намерение Зеленского ликвидировать ОАСК.