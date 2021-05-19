На засіданні ТКГ сторони підтвердили гарантії безпеки для відкриття КПВВ у Щасті та Золотому

Під час засідання Тристоронньої контактної групи з питань Донбасу сторони підтвердили гарантії безпеки для розблокування відкриття контрольно-пропускних пунктів «Щастя» та «Золоте».

Про це українська делегація повідомила у Facebook.

Зазначимо, що бойовики блокують роботу майже всіх пунктів пропуску. Із семи КПВВ повноцінно працював тільки пункт у Станиці Луганській.

Координатор гуманітарної підгрупи Тоні Фріш підтвердив, що готовий відвідати зазначені КПВВ і оцінити виконання умов для їх відкриття.