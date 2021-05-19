На заседании ТКГ стороны подтвердили гарантии безопасности для открытия КПВВ в Счастье и Золотом

Во время заседания Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса стороны подтвердили гарантии безопасности для разблокирования открытия контрольно-пропускных пунктов «Счастье» и «Золотое».
Об этом украинская делегация сообщила в Facebook.
Отметим, что боевики блокируют работу почти всех пунктов пропуска. Из семи КПВВ полноценно работал только пункт в Станице Луганской.
Координатор гуманитарной подгруппы Тони Фриш подтвердил, что готов посетить указанные КПВВ, чтобы оценить выполнение условий для их открытия.
Кроме того, украинская сторона предложила согласовать план разминирования с планом допуска ремонтных групп к объектам критической инфраструктуры на линии разграничения.
- Зеленский 20 апреля в видеообращении предложил Путину провести встречу на Донбассе, где идет война. 22 апреля Путин заявил, что если Зеленский хочет обсуждать с ним вопросы Донбасса, то ему нужно напрямую общаться с главарями боевиков «ЛДНР». Но «если речь идет о развитии двусторонних отношений», то предложил встретиться в Москве «в любое удобное время».