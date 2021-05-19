Профільний комітет Ради рекомендував призначити главу «Укравтодору» Кубракова міністром інфраструктури

Комітет Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури рекомендував парламенту призначити главу «Укравтодору» Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури України.

Про це повідомляється на сторінці парламентського комітету у Facebook.

«Члени комітету під час засідання підтримали подання прем’єр-міністра України про призначення Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури України», — зазначили у комітеті.