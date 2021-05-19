Профильный комитет Рады рекомендовал назначить главу «Укравтодора» Кубракова министром инфраструктуры

Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры рекомендовал парламенту назначить главу «Укравтодора» Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры Украины.

Об этом сообщается на странице парламентского комитета в Facebook.

«Члены комитета во время заседания поддержали представление премьер-министра Украины о назначении Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры Украины», — отметили в комитете.