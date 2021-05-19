Профильный комитет Рады рекомендовал назначить главу «Укравтодора» Кубракова министром инфраструктуры

Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры рекомендовал парламенту назначить главу «Укравтодора» Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры Украины.
Об этом сообщается на странице парламентского комитета в Facebook.
«Члены комитета во время заседания поддержали представление премьер-министра Украины о назначении Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры Украины», — отметили в комитете.
- 20 мая в Раде ожидается голосование за новых глав трех министерств. Кресло главы Минздрава может занять главный санитарный врач Виктор Ляшко, а должности министра инфраструктуры и министра экономики — соответственно глава «Укравтодора» Александр Кубраков и руководитель налоговой службы Алексей Любченко.
- 14 мая глава правительства Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление об отставке Максима Степанова с должности министра здравоохранения. Министры инфраструктуры Владислав Криклий и экономики Игорь Петрашко в тот же день написали заявления об увольнении по собственному желанию.
- 18 мая Рада проголосовала за отставку министра инфраструктуры Криклия.