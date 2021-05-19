Кабмін ще на рік продовжив контракти з членами наглядової ради «Нафтогазу»

Кабінет міністрів домовився про продовження ще на один рік контрактів із членами наглядової ради «Нафтогазу».
Про це у своєму Telegram-каналі написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
На посади членів наглядової ради переобрали п’ятьох людей.
«Дякую наглядовій раді за конструктивне та державницьке рішення продовжити свою роботу, забезпечивши стабільну роботу найбільшої державної компанії. Ми також вдячні голові наглядової ради «Нафтогазу Клер Споттісвуд, яка під час свого виступу підкреслила важливість командної роботи для найкращої трансформації підприємства», — заявив Шмигаль.
Він також підкреслив, що уряд лишається відданим реформі корпоративного управління.
- Уряд 28 квітня звільнив главу «Нафтогазу» Андрія Коболєва та наглядову раду. До обрання нового складу правління його функції мав виконувати чинний склад, але він подав у відставку. Причиною відставки глави та наглядової ради «Нафтогазу» уряд назвав їхню незадовільну роботу. У 2020 році компанія не отримала прибутку, навпаки — зазнала збитків. Новим керівником компанії терміном на один рік призначений Юрій Вітренко, який до цього виконував обовʼязки міністра енергетики.
- Держдепартамент США, а також країни «Великої сімки» відреагували на звільнення Коболєва, наголосивши на необхідності поваги до корпоративного управління.
- Усі члени Наглядової ради компанії «Нафтогаз», які були присутні під час позачергового засідання 30 квітня, подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень. Водночас Кабмін пропонував їм продовжити роботу ще на рік. 14 травня у «Нафтогазі» опублікували повідомлення про те, що п’ять із шести членів наглядової ради публічно оголосили про припинення своїх повноважень. Проте пізніше ця інформація зникла з сайту, а посилання веде на повідомлення про помилку.