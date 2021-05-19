Кабмін ще на рік продовжив контракти з членами наглядової ради «Нафтогазу»

Кабінет міністрів домовився про продовження ще на один рік контрактів із членами наглядової ради «Нафтогазу».

Про це у своєму Telegram-каналі написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

На посади членів наглядової ради переобрали п’ятьох людей.

«Дякую наглядовій раді за конструктивне та державницьке рішення продовжити свою роботу, забезпечивши стабільну роботу найбільшої державної компанії. Ми також вдячні голові наглядової ради «Нафтогазу Клер Споттісвуд, яка під час свого виступу підкреслила важливість командної роботи для найкращої трансформації підприємства», — заявив Шмигаль.

Він також підкреслив, що уряд лишається відданим реформі корпоративного управління.