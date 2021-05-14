Кабмін запропонував наглядовій раді «Нафтогазу» контракт ще на рік. До них може приєднатися представник США

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що зараз обговорюється можливість залучення до наглядової ради НАК «Нафтогаз України» представника Сполучених Штатів.

Про це він заявив на зустрічі з послами G7, його цитати наводить пресслужба уряду.

Шмигаль розповів послам, що напередодні представники уряду й Офісу президента зустрічалися з членами наглядової ради. Вони обговорили можливість приєднання до ради представника США. Рішення поки немає, але уряд сподівається, що воно буде позитивним.

Крім того, за словами Шмигаля, Кабмін запропонував членам наглядової ради контракт ще на один рік, як і голові правління «Нафтогазу».

«За цей час ми проведемо прозорий та публічний відбір кандидатів до нової наглядової ради, а вже після цього — конкурс на нового СЕО компанії. Уряд готовий робити кроки назустріч заради того, щоб забезпечити стабільність компанії у цей перехідний період», — сказав премʼєр.