Кабмин предложил наблюдательному совету «Нафтогаза» контракт еще на год. К ним может присоединиться представитель США

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас обсуждается возможность привлечь к наблюдательному совету НАК «Нафтогаз Украины» представителя Соединенных Штатов.

Об этом он заявил на встрече с послами G7, его цитаты приводит пресс-служба правительства.

Шмыгаль рассказал послам, что накануне представители правительства и Офиса президента встречались с членами наблюдательного совета. Они обсудили возможность присоединения к совету представителя США. Решения пока нет, но в правительстве надеются, что оно будет положительным.

Кроме того, по словам Шмыгаля, Кабмин предложил членам наблюдательного совета контракт еще на один год, как и главе правления «Нафтогаза».

«За это время мы проведем прозрачный и публичный отбор кандидатов в новый набсовет, а уже после этого — конкурс на нового СЕО компании. Правительство готово делать шаги навстречу ради того, чтобы обеспечить стабильность компании в этот переходный период», — сказал премьер.