Кабмин предложил наблюдательному совету «Нафтогаза» контракт еще на год. К ним может присоединиться представитель США

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас обсуждается возможность привлечь к наблюдательному совету НАК «Нафтогаз Украины» представителя Соединенных Штатов.
Об этом он заявил на встрече с послами G7, его цитаты приводит пресс-служба правительства.
Шмыгаль рассказал послам, что накануне представители правительства и Офиса президента встречались с членами наблюдательного совета. Они обсудили возможность присоединения к совету представителя США. Решения пока нет, но в правительстве надеются, что оно будет положительным.
Кроме того, по словам Шмыгаля, Кабмин предложил членам наблюдательного совета контракт еще на один год, как и главе правления «Нафтогаза».
«За это время мы проведем прозрачный и публичный отбор кандидатов в новый набсовет, а уже после этого — конкурс на нового СЕО компании. Правительство готово делать шаги навстречу ради того, чтобы обеспечить стабильность компании в этот переходный период», — сказал премьер.
- Напомним, правительство 28 апреля уволило главу «Нафтогаза» Андрея Коболева и наблюдательный совет. До избрания нового состава правления его функции должен был выполнять действующий, но он подал в отставку. Причиной отставки главы и наблюдательного совета «Нафтогаза» правительство назвало их неудовлетворительную работу. В 2020 году компания не получила прибыли, наоборот — понесла убытки.
- Новым руководителем компании сроком на один год назначен Юрий Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.
- Госдепартамент США, а также страны «Большой семерки» отреагировали на увольнение Коболева, отметив необходимость уважения к корпоративному управлению.