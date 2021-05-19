Кабмин продлил на год контракты с членами наблюдательного совета «Нафтогаза»

Кабинет министров договорился о продлении еще на один год контрактов с членами наблюдательного совета «Нафтогаза».
Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.
На должности членов наблюдательного совета переизбрали пять человек.
«Спасибо наблюдательному совету за конструктивное и государственное решение продолжить свою работу, обеспечив стабильную работу крупнейшей государственной компании. Мы также благодарны председателю наблюдательного совета «Нафтогаза» Клэр Споттисвуд, которая во время своего выступления подчеркнула важность командной работы для лучшей трансформации предприятия», — заявил Шмыгаль.
Он также подчеркнул, что правительство остается преданным реформе корпоративного управления.
- Правительство 28 апреля уволило главу «Нафтогаза» Андрея Коболева и наблюдательный совет. До избрания нового состава правления его функции должен выполнять действующий состав, но он подал в отставку. Причиной отставки главы и наблюдательного совета «Нафтогаза» правительство назвало их неудовлетворительную работу. В 2020 году компания не получила прибыли, наоборот — понесла убытки. Новым руководителем компании сроком на один год назначен Юрий Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.
- Госдепартамент США, а также страны «Большой семерки» отреагировали на увольнение Коболева, отметив необходимость уважения к корпоративному управлению.
- Все члены наблюдательного совета компании «Нафтогаз», которые присутствовали во время внеочередного заседания 30 апреля, подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий. В то же время Кабмин предлагал им продолжить работу еще на год. 14 мая в «Нафтогазе» опубликовали сообщение о том, что пять из шести членов наблюдательного совета публично объявили о прекращении своих полномочий. Однако позже эта информация исчезла с сайта, а ссылка ведет на сообщение об ошибке.