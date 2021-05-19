Кабмин продлил на год контракты с членами наблюдательного совета «Нафтогаза»

Кабинет министров договорился о продлении еще на один год контрактов с членами наблюдательного совета «Нафтогаза».

Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

На должности членов наблюдательного совета переизбрали пять человек.

«Спасибо наблюдательному совету за конструктивное и государственное решение продолжить свою работу, обеспечив стабильную работу крупнейшей государственной компании. Мы также благодарны председателю наблюдательного совета «Нафтогаза» Клэр Споттисвуд, которая во время своего выступления подчеркнула важность командной работы для лучшей трансформации предприятия», — заявил Шмыгаль.

Он также подчеркнул, что правительство остается преданным реформе корпоративного управления.