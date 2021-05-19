Шмигаль вніс до Ради подання про призначення санлікаря Ляшка новим очільником МОЗ

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання на призначення головного санлікаря Віктора Ляшка новим міністром охорони здоров’я.
Про це у своєму Facebook написала нардеп від «Голосу» Ольга Стефанишина.
Вона також зазначила, що профільний комітет парламенту розгляне кандидатуру Ляшка вже 19 травня.
- 14 травня глава уряду Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про відставку Максима Степанова з посади міністра охорони здоровʼя — через провалену вакцинацію. 18 травня Рада підтримала подання і звільнила Степанова.
- Голосування за нового очільника МОЗ очікується 20 травня. Перед голосуванням «Слуга народу» планує провести зустріч із Ляшком. Сам він відмовився коментувати своє можливе призначення.