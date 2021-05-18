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Фракція «Слуга народу» у четвер зустрінеться з Ляшком як кандидатом на посаду глави МОЗ

Автор:
Вікторія Мартинюк
Дата:
Фракція «Слуга народу» у четвер зустрінеться з Ляшком як кандидатом на посаду глави МОЗ

Фракція «Слуга народу» у четвер, 20 травня, проведе додаткову зустріч із кандидатом на посаду міністра охорони здоровʼя — заступником глави МОЗ і головним санітарним лікарем Віктором Ляшком.

Про це повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук у коментарі РБК-Україна.

Вона зазначила, що Ляшко на зустрічі відповість на запитання депутатів. «На попередньому засіданні фракції не вистачило часу, щоб провести цю розмову», — додала Кравчук.

  • 18 травня Верховна Рада звільнила міністра охорони здоровʼя Максима Степанова. Однією з причин його відставки називали низькі темпи вакцинації від коронавірусу.
  • Голосування за нового очільника МОЗ очікується 20 травня. Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія раніше називав найбільш імовірним кандидатом Віктора Ляшка. Сам Ляшко не захотів коментувати своє можливе призначення.
  • Зазначимо, Ляшка призначили заступником міністра 24 грудня 2019 року, коли МОЗ очолювала Зоряна Скалецька.