Фракція «Слуга народу» у четвер зустрінеться з Ляшком як кандидатом на посаду глави МОЗ

Фракція «Слуга народу» у четвер, 20 травня, проведе додаткову зустріч із кандидатом на посаду міністра охорони здоровʼя — заступником глави МОЗ і головним санітарним лікарем Віктором Ляшком.
Про це повідомила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук у коментарі РБК-Україна.
Вона зазначила, що Ляшко на зустрічі відповість на запитання депутатів. «На попередньому засіданні фракції не вистачило часу, щоб провести цю розмову», — додала Кравчук.
- 18 травня Верховна Рада звільнила міністра охорони здоровʼя Максима Степанова. Однією з причин його відставки називали низькі темпи вакцинації від коронавірусу.
- Голосування за нового очільника МОЗ очікується 20 травня. Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія раніше називав найбільш імовірним кандидатом Віктора Ляшка. Сам Ляшко не захотів коментувати своє можливе призначення.
- Зазначимо, Ляшка призначили заступником міністра 24 грудня 2019 року, коли МОЗ очолювала Зоряна Скалецька.