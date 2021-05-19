Шмыгаль внес в Раду представление о назначении санврача Ляшко новым главой Минздрава

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление на назначение главного санитарного врача Виктора Ляшко новым министром здравоохранения.

Об этом в своем Facebook написала нардеп от «Голоса» Ольга Стефанишина.

Она также отметила, что профильный комитет парламента рассмотрит кандидатуру Ляшко уже 19 мая.