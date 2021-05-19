Шмыгаль внес в Раду представление о назначении санврача Ляшко новым главой Минздрава

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление на назначение главного санитарного врача Виктора Ляшко новым министром здравоохранения.
Об этом в своем Facebook написала нардеп от «Голоса» Ольга Стефанишина.
Она также отметила, что профильный комитет парламента рассмотрит кандидатуру Ляшко уже 19 мая.
- 14 мая глава правительства Денис Шмыгаль внес в Верховную Раду представление об отставке Максима Степанова с должности министра здравоохранения — из-за провалившейся вакцинации. 18 мая Рада поддержала представление и уволила Степанова.
- Голосование за нового главу Минздрава ожидается 20 мая. Перед голосованием «Слуга народа» планирует провести встречу с Ляшко. Сам он отказался комментировать свое возможное назначение.