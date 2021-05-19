У США почали кримінальне розслідування проти компанії Трампа. Спочатку воно мало цивільний характер

Генеральна прокуратура Нью-Йорка почала кримінальне розслідування проти компанії Trump Organization, яка контролює нерухомість та інші активи експрезидента США Дональда Трампа. Спочатку розслідування мало цивільний характер — компанію в 2019 році запідозрили у махінаціях з відомостями про вартість нерухомості для отримання кредитів.

Про це повідомляє Reuters.

«Ми поінформували Trump Organization, що наше розслідування проти організації вже не є суто цивільним. Зараз ми активно ведемо розслідування в кримінальному ключі спільно із районною прокуратурою Мангеттена», — йдеться в заяві прокуратури.

У Trump Organization поки не відреагували на новий статус розслідування.