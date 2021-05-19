У США почали кримінальне розслідування проти компанії Трампа. Спочатку воно мало цивільний характер

Генеральна прокуратура Нью-Йорка почала кримінальне розслідування проти компанії Trump Organization, яка контролює нерухомість та інші активи експрезидента США Дональда Трампа. Спочатку розслідування мало цивільний характер — компанію в 2019 році запідозрили у махінаціях з відомостями про вартість нерухомості для отримання кредитів.
Про це повідомляє Reuters.
«Ми поінформували Trump Organization, що наше розслідування проти організації вже не є суто цивільним. Зараз ми активно ведемо розслідування в кримінальному ключі спільно із районною прокуратурою Мангеттена», — йдеться в заяві прокуратури.
У Trump Organization поки не відреагували на новий статус розслідування.
- За перші два роки президентства Дональд Трамп сплатив менше ніж дві тисячі доларів податків на дохід, а до того не платив їх протягом 10 років через значні збитки, яких зазнавав його бізнес. У відповідь на звинувачення про несплату податків Трамп запевнив, що сплатив до бюджету країни мільйони доларів.
- Незабаром прокуратура Нью-Йорка почала перевірку фінансових операцій навколо декількох відомих будівель Дональда Трампа в Манхеттені. Колишній президент назвав це «полюванням на відьом».
- Трамп міг незаконно отримати $280 млн позики.