В США начали уголовное расследование против компании Трампа. Изначально оно носило гражданский характер

Генеральная прокуратура Нью-Йорка начала уголовное расследование против компании Trump Organization, которая контролирует недвижимость и другие активы экс-президента США Дональда Трампа. Изначально расследование носило гражданский характер — компанию в 2019 году заподозрили в махинациях со сведениями о стоимости недвижимости для получения кредитов.
Об этом сообщает Reuters.
«Мы проинформировали Trump Organization, что наше расследование в отношении организации уже не является чисто гражданским. Сейчас мы активно ведем расследование в уголовном ключе совместно с районной прокуратурой Манхэттена», — говорится в заявлении прокуратуры.
В Trump Organization пока не отреагировали на новый статус расследования.
- За первые два года президентства Дональд Трамп заплатил менее двух тысяч долларов налогов на доход, а до того не платил их в течение 10 лет из-за значительных убытков, которые испытывал его бизнес. В ответ на обвинения о неуплате налогов Трамп заверил, что уплатил в бюджет страны миллионы долларов.
- Вскоре прокуратура Нью-Йорка начала проверку финансовых сделок вокруг нескольких известных зданий Дональда Трампа в Манхэттене. Бывший президент назвал это «охотой на ведьм».
- Трамп мог незаконно получить $280 млн займа.