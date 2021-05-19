В США начали уголовное расследование против компании Трампа. Изначально оно носило гражданский характер

Генеральная прокуратура Нью-Йорка начала уголовное расследование против компании Trump Organization, которая контролирует недвижимость и другие активы экс-президента США Дональда Трампа. Изначально расследование носило гражданский характер — компанию в 2019 году заподозрили в махинациях со сведениями о стоимости недвижимости для получения кредитов.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы проинформировали Trump Organization, что наше расследование в отношении организации уже не является чисто гражданским. Сейчас мы активно ведем расследование в уголовном ключе совместно с районной прокуратурой Манхэттена», — говорится в заявлении прокуратуры.

В Trump Organization пока не отреагировали на новый статус расследования.