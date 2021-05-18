Міністр Таран: Україна розглядає можливість придбати протиракетну систему на кшталт «Залізного купола»

Міністр оборони Андрій Таран заявив, що відомство розглядає можливості придбання протиракетної системи на кшталт «Залізного купола». Цю систему використовує Ізраїль, щоб відбивати обстріли із сектора Гази.

Про це він сказав під час відвідин підприємства «Мотор Січ», його цитати наводить Укрінформ.

За словами Тарана, останні події в Ізраїлі довели необхідність наявності у країні такої протиракетної оборони.

«Залізний купол» — один із найкращих зразків протиракетної оборони, але це лише одна зі складових частин протиракетної оборони. Ще минулого року ми розпочали певні дії щодо створення протиракетної оборони України. Розглядаємо можливості придбання чогось на кшталт «Залізного купола», — сказав міністр.